The Batman, Chicago blindata per le riprese del film di Matt Reeves

Procedono finalmente spediti i lavori su The Batman: il film di Matt Reeves con Robert Pattinson nei panni di Bruce Wayne ne ha passate di tutti i colori, dal lockdown alla positività del suo protagonista, ma la macchina delle produzione sembra ormai marciare a regime.

Abbiamo già visto nelle scorse settimane come la crew di The Batman abbia fatto tappa nel Regno Unito: ora è il momento di tornare a casa, con la troupe che ha quindi trasferito armi e bagagli a Chicago, dove si svolgerà la prossima tranche di riprese.

Il luogo scelto non è casuale: il triangolo costituito da LaLalle Street, Washington Street e Jackson Boulevard, attualmente blindato e chiuso al traffico proprio per consentire il regolare svolgimento delle riprese, fu infatti utilizzato anche da Christopher Nolan per il suo Il Cavaliere Oscuro. Omaggio voluto o semplice coincidenza?

In queste ore stanno circolando anche alcuni video e foto rubati dal set, in cui è possibile intravedere anche alcune macchine della polizia di Gotham: di Pattinson e co., però, ancora nessuna traccia. Per rivedere l'ex-star di Twilight facciamo un passo indietro e torniamo a Liverpool, dove nelle scorse settimane vedemmo Batman in procinto di compiere un salto decisamente pericoloso. Colin Farrell, intanto, ci ha svelato quando finiranno le riprese di The Batman.