The Batman, chi sarà Robin? Secondo questa fanart Timothée Chalamet sarebbe perfetto

Nuovo giorno, nuova fanart per The Batman, e nuova versione di Timothée Chalamet nei panni di Robin. Questa volta, però, è Tim Drake l'incarnazione scelta dall'artista.

L'universo di The Batman sarà destinato a crescere nei prossimi anni, tant'è che abbiamo già uno spin-off televisivo ad attenderci dopo l'uscita del film con Robert Pattinson.

Tuttavia, non ancora sappiamo nulla di uno dei personaggi chiave della Batfamily: Robin. Anche per questo sul web fioccano fior fior di fanart e fancast, e in più casi si è fatto il nome dell'attore di Dune e Chiamami col Tuo Nome Timothée Chalamet per una delle sue possibili iterazioni; lo stesso che sceglie anche Saarukan Suhanthan come interprete del terzo Robin, Tim Drake.

"(Earth: 1609) RED ROBIN: TIM DRAKE. Tim è probabilmente il mio secondo membro preferito della Batfamily e il mio Robin preferito. Mi piace davvero molto il design del personaggio versione New 52, ma non posso dire lo stesso della sua caratterizzazione" scrive l'artista nella caption del post "Mi piace come è uscito il mantello/ali. Credevo che @tchalamet fosse una grande scelta per il personaggio di Dick Grayson, ma in realtà ho già qualcuno in mente come Nightwing. Mi piacerebbe vedere una versione live-action di Tim".

E voi, che ne pensate? Vi convince Chalamet come scelta e in questa incarnazione di Robin? Fateci sapere nei commenti.