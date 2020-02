The Batman cerca comparse con abilità circensi: vedremo Dick Grayson e i suoi genitori?

In queste ore per l'atteso The Batman è stata lanciata una casting call per comparse con una varietà di abilità circensi, e com'è logico la speculazione ha già preso a dilagare puntando al fatto che Bruce Wayne potrebbe visitare l'Haly Circus, la casa dei Grayson Volanti.

Già in passato ci sono stati rumori secondo cui Matt Reeves avrebbe introdotto una nuova versione di Robin nella sua trilogia, e la casting call - che come al solito trovate in calce all'articolo - fa supporre che nel primo film in uscita a giugno 2021 verranno quanto meno piantati i semi per l'arrivo del personaggio. Del resto il film come noto sarà ambientato durante i primi anni della carriera di Batman come vigilante di Gotham, e i fan dei fumetti sanno benissimo come quel periodo coincida con il terribile lutto di Dick Grayson, che verrà privato dei genitori, degli artisti circensi, per mano di un malvivente.

Naturalmente la casting call non menziona Batman, ma parla di un grande action blockbuster girato nel Regno Unito in questi giorni, e per ristringere ulteriormente il campo va notato che a lanciarlo è stata nientemeno che la Warner Bros.

Voi cosa ne pensate?

Ogni dettaglio di The Batman è avvolto dal segreto, ma lo scorso settembre Forbes ha riferito che il piano della Warner e di Reeves è quello di introdurre personaggi come Robin e Batgirl al fine di creare un Gotham-Verse condiviso. Questa casting call senza dubbio non è conferma, ma sicuramente si incastra bene con quei primi rapporti.

