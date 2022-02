The Batman da un cazzotto a Gordon nel nuovo spot tv presentato da Robert Pattinson!

A poche ore dall'ondata di nuovi poster ufficiali di The Batman, Robert Pattinson è stato ospite al Jimmy Kimmel Live, dove ha mostrato in anteprima una clip inedita dell'attesissimo cinecomic scritto e diretto da Matt Reeves.

Il filmato, che come al solito potete vedere nel video presente in calce all'articolo, Batman (Pattinson) incontra il tenente James "Jim" Gordon (Jeffrey Wright): il più grande detective del mondo deduce che uno degli ufficiali di Gordon possa lavorare segretamente per il Pinguino (Colin Farrell), quindi stende Gordon con un gancio destro e a quel punto l'intero dipartimento di polizia di Gotham City si scaglia contro di lui: il filmato promozionale culmina in un'intensa fuga in cui Batman si arrampica su per la tromba delle scale mentre viene attaccato da ogni direzione.

Dato che in tutti gli altri trailer promozionali del film il giovane Cavaliere Oscuro e il futuro Commissario della polizia di Gotham sono sempre sembrati essere in buoni rapporti, alcuni fan stanno già ipotizzando che il pugno della nuova clip possa essere una messa in scena precedentemente orchestrata da Batman e Gordon al fine di spingere la talpa di Pinguino a tradirsi. Ad ogni modo, non sembra che il resta del dipartimento di polizia di Gotham abbia molta simpatia per il vigilante.

The Batman uscirà in Italia dal 3 marzo: per altri approfondimenti, ecco perché non vedrete mai una versione rated r di The Batman.