The Batman, il Cavaliere Oscuro di Robert Pattinson sorveglia Gotham nel nuovo fan poster

Dopo aver ammirato le nuove locandine promozionali di The Batman di Matt Reeves, ecco arrivare adesso online un nuovo fan poster dedicato al reboot cinematografico del personaggio DC, che sappiamo si muoverà nell'Universo Cinematografico New Earth e dunque scollegato sia dal DCEU sia dai progetti invece stand-alone tipo il Joker di Todd Phillips.

Nel fan poster vediamo un Batman di spalle osservare dall'alto Gotham City di notte, la città con il più alto tasso di criminalità al mondo di cui proprio il Cavaliere Oscuro è protettore. Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti.



Il cast del film vede Robert Pattinson nei panni di Batman e Paul Dano nelle vesti di Edward Nygma/Enigmista, Colin Farrell in quelli di Oswald Cobblepot/Pinguino, Zoe Kravitz nel ruolo di Catwoman, Andy Serkis nei panni del Maggiordomo Alfred, Jeffrey Wright in quelli del Commissario Gordon e infine John Turturro come Carmine Falcone.



Come sappiamo le riprese del film sono attualmente ferme a causa della positività al Coronavirus del protagonista, che ha costretto l'intera produzione a una lunga pausa. Warner Bros. sta lavorando per mettere in quarantena gli eventuali altri positivi mentre organizza il ritorno sul set, sperando sia il prima possibile.

Su Everyeye trovate un'analisi del trailer di The Batman e un approfondimento sui cinque film più riusciti sul personaggio DC Comics. Vi lasciamo anche a un approfondimento sugli indizi riguardanti la Corte dei Gufi, che potrebbe giocare un ruolo fondamentale all'interno del reboot.