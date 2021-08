The Batman: il Cavaliere Oscuro di Robert Pattinson e Alfred nelle nuove scene!

Come promesso, nella notte italiana Warner Bros. ha presentato un panel ufficiale al CinemaCon di Las Vegas, con l'attesissimo The Batman di Matt Reeves in pompa magna.

La major ha proiettato ai giornalisti e agli esponenti dell'industria presenti all'evento il trailer di The Batman già visto al DC Fandome l'anno scorso, dopo il quale è stato lanciato uno sneak peek caratterizzato da molte scene inedite e dall'intervento dei creatori del film, dal regista Matt Reeves alla star Robert Pattinson. Secondo quanto riportato dai presenti, il filmato si apre con quello che sembra un vero e proprio caos per le strade di Gotham, con Bruce Wayne di Robert Pattinson che cammina per le strade. Mentre le immagini scorrono, si sente Reeves promettere un "emozionante film di Batman, come non l'avete mai visto prima". Il regista sottolinea anche che il suo film "sarà radicalmente diverso" da qualsiasi altro film di Batman uscito in precedenza, ribadendo poi che la storia è "ispirata alle atmosfere realistiche di Anno Uno", riferendosi a "Batman: Anno Uno", la rivoluzionaria miniserie del 1987 scritta da Frank Miller che, nel caso ve lo foste dimenticato, è stata la base di partenza di The Batman, ma anche quella della saga di Christopher Nolan.

Robert Pattinson ha dichiarato: "Per qualche ragione, Batman è sempre stato uno dei personaggi principali del 20esimo secolo. Eppure in questo tutti i combattimenti apportati sembrano molto personali". Nel frattempo, sullo schermo si vede Batman togliersi la maschera, svelando il visto dell'attore: i toni del film sono descritti come 'pesantemente neri e grigi', rimanendo scuri e riflettendo atmosfere senza speranza. Matt Reeves spiega che non si tratta di un film sulle origini, ma 'una storia di apprendimento', nella quale Batman è pieno di rabbia e capace quantomai di sbagliare, di commettere errori e imparare sulla propria pelle. Nel frattempo, il filmato mostra Batman che picchia spietatamente dei criminali in una prigione, illuminato solo dal colore rosso di un allarme Esplosioni, agenti di polizia e caos. In un'altra scena appare anche Andy Serkis nei panni di Alfred: le descrizioni parlano di 'un gentiluomo dall'aspetto elegante che indossa un gilet sopra la camicia abbottonata', munito di 'drink alla mano' in questa specifica scena. Un altro punto saliente mostra la Batmobile, con le fiamme che rombano dal suo tubo di scappamento mentre l'auto sfreccia attraverso una strada deserta e notturna.

Ricordiamo che il cast include Zoe Kravitz nei panni di Selina Kyle, alias Catwoman, Paul Dano nei panni di Edward Nashton, noto anche come l'Enigmista e John Turturro nei panni di Carmine Falcone. Colin Farrell interpreterà The Penguin, mentre Jeffrey Wright interpreterà il commissario Gordon e Peter Saarsgard interpreterà il ruolo di Wasserman. La data d'uscita è fissata per il 4 marzo 2022.

