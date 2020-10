The Batman, il Cavaliere Oscuro in accappatoio sul set: la cosa più bella che vedrete oggi

Non è detto che dal set di un film debbano trapelare soltanto immagini epiche o interessanti per accrescere l'attesa dei fan, e la nuova immagine pubblicata sui social per The Batman ne è l'ennesima prova.

Come potete vedere in calce all'articolo, dal set di Liverpool è arrivata una nuova foto del Batman di Robert Pattinson (impersonato nello scatto dallo stunt dell'attore) ma questa volta non ci sono né la moto con Catwoman né l'inquietante ombra di un'arma da fuoco: al contrario, evidentemente in pausa tra una ripresa e l'altra, il nuovo Cavaliere Oscuro si gode un po' di pace riscaldandosi con il suo Bat-accappatoio, ovviamente in tinta col resto del costume.

Ora fate così: immaginatevi il trailer di The Batman di Matt Reeves con il protagonista coperto da questo abito all'ultima moda, e diteci come potrebbe diventare il film con un look simile! Del resto è stato Thor a dimostrare quanto può essere figo un accappatoio per un supereroe in Avengers: Endgame, quindi perché no?

Vi ricordiamo che The Batman arriverà nei cinema a marzo 2022 dopo essere stato rinviato due volte, da giugno 2021 a ottobre 2021. Le riprese sono attualmente in corso e speriamo che, dal punto di vista di pause e nuovi stop, la situazione si normalizzi definitivamente. Rimanete sintonizzati per altre novità e immagini dal set.