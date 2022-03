The Batman è meglio del Cavaliere Oscuro? 5 motivi per cui Matt Reeves ha superato Nolan

Ci si trova di fronte a uno scontro fra titani, quando si va a comparare il The Batman di Matt Reeves di recente uscita e la trilogia di Christopher Nolan, in particolare il secondo capitolo. Ma viste le incredibili discussioni sul tema, noi proviamo a rispondere con cinque motivi per cui questo Batman si è davvero superato.

Dopo aver sentito le parole di Matt Reeves sulle ispirazioni di The Batman, vien da chiedersi quanto, invece, questa nuova trasposizione del personaggio si discosti dall’eredità di Christopher Nolan e Christian Bale. Una corona difficile da portare, visto che all’epoca la trilogia fu in grado di risollevare il personaggio dal lungo oblio in cui l’avevano gettato i film di Joel Schumacher. In molti si scontrano ora su quale sia la migliore delle due pellicole, prendendo ovviamente come contraltare il secondo capitolo col Joker di Heath Ledger. Proviamo a rispondere noi con questo video in cinque punti.

Film sulle origini: Ormai hanno fatto il loro tempo, come ha capito bene Matt Reeves quando ha negato con forza che The Batman fosse un film sulle origini. Mentre tutto il primo capitolo di Nolan (Begins) era dedicato proprio ai primi addestramenti, qui la versione di Robert Pattinson è completamente diversa in The Batman. Veste già i panni del pipistrello da due anni, anche se è ancora un eroe imperfetto. Mentre in Nolan vedevamo soprattutto l’evoluzione di Batman secondo il percorso classico dell’eroe, qui assistiamo a un gigantesco percorso di crescita da parte dell’uomo Bruce Wayne, con tutte le sue sfaccettature.

Il lato investigativo: Aspetto centrale del personaggio dei fumetti è sempre stata la sua aura da detective, lato che si intravede nel Cavaliere Oscuro cui però Nolan ha voluto donare un’aura più action. Con Reeves invece, si assiste alla consacrazione del noir, cosa che ha comportato alcune delle critiche sulla presunta lentezza del film. Più che altro, si tratta di mostrare tutto il processo deduttivo del personaggio.

I villain: Certo, come il Joker di Heath Ledger se ne sono visti pochi, ma il pregio del film di Matt Reeves è quello di recuperare personaggi che non vedevamo sviluppati da molto tempo. Innanzitutto il magnetico Enigmista di Paul Dano, che ha fatto piazza pulita del Jim Carrey di Schumacher. Ma anche il Pinguino di Colin Farrell ha bucato a tal punto lo schermo da guadagnarsi subito una serie, mentre Falcone diventa manovratore centrale molto più che in Nolan. Un fattore positivo che potrebbe però annullarsi con il prossimo villain di The Batman.

Catwoman: Nonostante l’iconicità di alcune interpreti precedenti, tolta Halle Berry ovviamente, non abbiamo mai visto una Selina Kyle così approfondita nella sua storia privata come nell’evoluzione del personaggio, che non si riduce alla solita nemica-alleata di Batman. Inoltre, è innegabile la fortissima chimica fra i due interpreti, semplicemente alle stelle.

La Famiglia Wayne: Rimescolando completamente il materiale originale, The Batman cambia radicalmente i Wayne e il loro passato. Bruce non deve più fare i conti solamente con la morte dei suoi genitori, ma con l’oscuro passato (spoiler) che li circonda: dai legami di Martha con gli Arkham alle sue psicosi; dall’amicizia fra Thomas e Falcone all’istituzione del Fondo Speciale per il Rinnovamento.

