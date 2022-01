The Batman: la Catwoman di Zoe Kravitz è mozzafiato in questa stupenda fan art

Ora che ci siamo finalmente addentrati nel nuovo anno, possiamo iniziare il conto alla rovescia che ci separa dall'uscita nelle sale di tutto il mondo di The Batman, con la nuova versione dei personaggi della DC Comics portati sul grande schermo dalla mente di Matt Reeves. Con Robert Pattinson nei panni di Bruce Wayne e Zoe Kravitz come Catwoman.

Come abbiamo potuto vedere dal nuovo trailer di The Batman, Catwoman svolgerà un ruolo importante nel corso della pellicola di Reeves e sarà praticamente una comprimaria rispetto al Batman di Pattinson, viste le numerose scene e sequenze che li vedono recitare fianco a fianco. Per l'occasione, l'artista Jenny Frison ha voluto omaggiare la Catwoman di Zoe Kravitz con una stupenda cover art che ci mostra meglio il costume che probabilmente le vedremo indossare nel corso del film in uscita a marzo. Questa cover art è stata elaborata come variante per il numero #41 della serie DC Comics Catwoman.

Nel corso di una recente intervista, Zoe Kravitz ha spiegato qual è stata la cosa più difficile nel lavorare a The Batman: "La cosa più divertente è che, ogni volta che ci preparavamo a girare, i gatti semplicemente se ne infischiavano" ha ricordato Zoe Kravitz parlando con Buzzfeed. "Sul set c'erano un sacco di addestratori che avevano questi giocattoli studiati appositamente far rimanere i gatti esattamente dove dovevano stare, fermi in quel punto o in quell'altro, ma loro proprio non ne volevano sapere. Quindi, alla fine, io e Rob dovevamo aspettare i comodi dei gatti! È stato piuttosto divertente perché, alla fine della fiera, non puoi dire ad un gatto cosa fare. In questo film ci sono auto che si ribaltano, inseguimenti, esplosioni e supereroi che si picchiano, ma la cosa più difficile da fare è stata convincere i gatti a starsene fermi!".

Recentemente, una lista aggiornata del cast del film pubblicata da Warner UK ha confermato anche la presenza di Barry Keoghan in The Batman: sarà davvero Joker?