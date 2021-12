The Batman, la Catwoman di Zoe Kravitz si mostra in una nuova foto

Il nuovo anno porterà con sé il tanto agognato The Batman di Matt Reeves: il film con Robert Pattinson farà il suo esordio in sala il prossimo marzo, regalandoci non soltanto una nuova versione dell'eroe di Gotham dopo quelle di Michael Keaton, Christian Bale e Ben Affleck, ma anche una Catwoman nuova di zecca.

Già nei giorni scorsi Zoe Kravitz aveva fatto impazzire i fan mostrandoci il nuovo taglio di capelli della sua Selina Kyle: in una nuova foto diffusa da Empire, però, la nostra si mostra con il volto ben coperto da un passamontagna, senza però perdere un grammo del fascino che contraddistingue l'attrice e il personaggio che già fu di Michelle Pfeiffer e Halle Berry.

Lo sguardo magnetico di Kravitz è inconfondibile anche con il volto coperto in questa nuova foto in cui, attrezzi del mestiere alla mano, la celebre villain sembra intenta ad intrufolarsi in qualche luogo in cui, supponiamo, la sua presenza non è troppo gradita. Catwoman, ricordiamo, farà parte di un roster ben nutrito di villain insieme all'Enigmista di Paul Dano e al Pinguino di un irriconoscibile Colin Farrell.

Cosa ve ne pare? Siete fiduciosi per questa nuova versione del personaggio? Fatecelo sapere nei commenti! Secondo Robert Pattinson, intanto, Bruce Wayne sarà davvero folle in The Batman.