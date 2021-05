The Batman, Catwoman protagonista di una featurette del film di Matt Reeves

Dai meandri di Reddit appare una nuova featurette di The Batman, il cinecomic DC diretto da Matt Reeves. Protagonista del video, la Catwoman di Zoë Kravitz.

Manca ancora un po' prima che il Batman di Robert Pattinson possa fare il suo arrivo sul grande schermo, e finora i fan dell'Uomo Pipistrello hanno potuto avere un qualche accenno di ciò che vedremo nella pellicola diretta da Matt Reeves solo grazie ad alcuni immagini dal set, qualche teaser e ai contenuti condivisi in occasione del DC FanDome, tra i quali però troviamo anche un primo spettacolare trailer.

Ora, tuttavia, una featurette comparsa sul web (via Reddit) sposta l'attenzione sul personaggio di Catwoman, interpretato qui da Zöe Kravitz.

Come potete vedere dal post che trovate anche in calce alla notizia, Reeves, Kravitz e il produttore Dylan Clark accennano al fatto che The Batman, pur non essendo un Origin Movie, ci mostrerà le origini di diversi "rogue" del Batverse, inclusa Selina Kyle.

"Selina sa come badare a sé stessa" afferma la Kravitz "Vuole davvero combattere per le persone che non hanno nessuno che possa lottare per loro. E credo che quello sia il vero punto di incontro con Batman".

The Batman (e Catwoman) arriverà nelle sale a marzo 2022.