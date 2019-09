The Batman: per Catwoman sarà presa un'attrice di colore, Zoe Kravitz è in pole position

Secondo quanto riportato in esclusiva da Heroic Hollywood, Matt Reeves sarebbe alla ricerca di un'attrice di colore per la parte di Catwoman in The Batman, nuovo progetto DC Films che avrà per protagonista Robert Pattinson.

Secondo le fonti la ricerca per la parte della celebre femme fatale del Cavaliere Oscuro è ufficialmente in corso, con un'attrice in stile Zoe Kravitz come modello scelto dalla produzione. Addirittura, proprio la Kravitz è stata corteggiata nei giorni scorsi come prima scelta in assoluto, ma ha dovuto rinunciare a causa di un'agenda troppo fitta piena di impegni improrogabili.

In precedenza Vanessa Kirby era stata accostata alla parte, ma a quanto pare quel rumor è da considerarsi falso perché Reeves ha sempre voluto una Selina Kyle di colore. Inoltre, la Kirby sarà impegnata nel duplice ruolo di Mission: Impossible 7 e Mission: Impossibile 8, che saranno girati back-to-back. Curiosamente Christopher McQuarrie, il regista della saga action con Tom Cruise, è legato direttamente al nuovo film DC, come ha raccontato Robert Pattinson in una recente intervista.

Anche se al momento non sono stati fatti nomi per Catwoman, HH fa sapere che molto presto arriveranno delle novità. Secondo voi, alla fine, a chi andrà la parte? Che le scommesse abbiamo inizio nella sezione dei commenti.

The Batman arriverà nelle sale di tutto il mondo a giugno 2021.