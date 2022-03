The Batman: la catena di cinema AMC negli USA aumenta il prezzo del biglietto per il film!

Dopo la premiere di The Batman a New York, gli spettatori che negli Stati Uniti stanno pianificando di andare a vedere il film DC in una sala AMC dovranno assicurarsi di uscire di casa con qualche dollaro in più.

In queste ore, infatti, il CEO di AMC Entertainment Adam Aron ha annunciato che la nota catena di cinema inizierà a sperimentare un "prezzo variabile" a partire proprio dall'uscita del nuovo cinecomic con protagonista Robert Pattinson, che arriverà nei cinema statunitensi dal 4 marzo. In una dichiarazione rilasciata dall'espositore, il prezzo variabile - un modello già utilizzato dalla catena in Europa - sarà implementato gradualmente negli Stati Uniti.

"Attualmente, i nostri prezzi per The Batman sono leggermente superiori ai prezzi degli altri film che vengono proiettati contemporaneamente nelle altre sale del nostro circuito", ha detto Aron durante il webcast sugli utili di AMC. "Si tratta di un approccio nuovo negli Stati Uniti, ma in realtà AMC lo fa da anni nei cinema europei, dove addebitiamo un sovrapprezzo per i migliori posti in sala, così come accade sempre in altri settori dell'intrattenimento: prendiamo ad esempio gli eventi sportivi, o i concerti e il teatro".

Il dirigente non ha aggiunto dettagli su quanto in più verranno a costare i biglietti a prezzo maggiorato, anche se probabilmente si tratterà di un solo dollaro.

