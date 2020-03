The Batman: nel cast entrano Max e Charlie Carver in due ruoli misteriosi

Mentre proseguono le riprese, The Batman continua ad espandere il suo già vastissimo cast, questa volta aggiungendo le star di Teen Wolf Max e Charlie Carver all'elenco dei ruoli non ancora specificati.

Nel corso della loro carriera, Max e Charlie hanno lavorato fianco a fianco in alcune serie molto acclamate come Desperate Housewives e The Leftovers, ma sono noti soprattutto per i loro ruoli come lupi mannari rivali Aiden ed Ethan in Teen Wolf. Negli ultimi anni hanno anche iniziato a lavorare separatamente, con Max che ha recitato in Fist Fight e in una produzione di A Midsummer Night's Dream, mentre Charlie ha filmato diversi episodi della prossima serie di Ryan Murphy Ratched e sarà presente in The Boys in the Band. Il nuovo progetto DC Films segnerà il loro primo lavoro cinematografico insieme dal 2018.

Le riprese di The Batman sono state avviate nel Regno Unito nel corso dell'ultimo mese - con un gran numero di foto e video emersi dal set. Uno di questi video ha offerto una visione completa del costume di Batman e della Bat-moto, utilizzata in una sequenza di inseguimento girata nei pressi di un cimitero. La trama rimane comunque nascosta, così come gran parte dei ruoli degli attori coinvolti.

Ad esempio, anche se Peter Sarsgaard è stato dichiarato come interprete di tale procuratore Gil Colson, molti teorizzano ancora che in realtà si rivelerà essere Harvey Dent, destinato a diventare Due Facce. Lo stesso tipo di speculazione emergerà senza dubbio in risposta a quest'ultimo annuncio di casting, dato che naturalmente esistono numerosi gemelli nell'universo dei fumetti DC. Due fra i più famigerati sono senza dubbio proprio gli scagnozzi di Due Facce, Max e Min: secondo voi chi interpreteranno i gemelli Carver? Ditecelo nei commenti.

