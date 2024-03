The Batman, Carmine Falcone ha sempre saputo dell'identità di Bruce? La nuova teoria

The Batman 2 è stato rinviato al 2026 e dovremo aspettare ancora un po' per vedere di nuovo Robert Pattinson nei panni del Cavaliere Oscuro: l'attore ha debuttato come Batman nel 2022, proponendo una versione ben diversa dalla cinematografia a cui siamo stati abituati.

Dietro la maschera di Batman c'è Bruce Wayne e il suo nome è così conosciuto che mantenere la sua identità da supereroe è sempre stata la priorità: tuttavia, il metodo di Pattinson potrebbe non essere stato così efficace. Una nuova teoria, infatti, spinge sulla possibilità che Carmine Falcone (John Turturro), il boss di Gotham affrontato da Batman nel film di Matt Reeves, fosse a conoscenza della sua vera identità. Ma come è saltata fuori questa supposizione?

Nella scena del funerale del sindaco, in The Batman, la conversazione tra Falcone e Bruce Wayne lascia intendere molto di più: il boss accusa Bruce di essersi messo in mezzo, guastando i suoi affari, affermando inoltre di conoscere bene il mondo sotterraneo di Gotham. A sostegno di questa teoria, proprio lo sguardo lanciato da Falcone a Batman, poco prima della sua morte, per i fan è un segno inequivocabile della consapevolezza di Carmine Falcone. Non è ovviamente l'unico nella lunghissima lista dei nemici dell'uomo pipistrello a conoscere la sua identità ma lo sguardo di Falcone ha lasciato qualcosa in più a Bruce Wayne.

L'attesa aumenta per il sequel di The Batman con Robert Pattinson: un ritardo di un anno sulla tabella di marcia che non è stato ben digerito dai fan, seppur a conoscenza dei motivi del rinvio di The Batman 2.

