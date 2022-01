The Batman, Carmine Falcone si prende gioco del costume del Cavaliere Nero nel nuovo spot

Avremo a che fare con un bel po' di villain in questo The Batman: il film di Matt Reeves non ha badato a spese in tal senso, convocando per l'occasione gente come l'Enigmista, Catwoman, Pinguino e Carmine Falcone, quest'ultimo apparso proprio nello spot rilasciato in queste ore da Warner Bros.

Mentre Matt Reeves parla del Batman di Ben Affleck e del perché non l'abbia diretto, dunque, il nuovo spot ci mostra finalmente il boss della malavita di Gotham interpretato da John Turturro: una prima uscita che, a dirla tutta, ci presenta un Falcone tutt'altro che intimidito dall'eroe interpretato da Robert Pattinson.

"Pensi di mettermi paura con quella maschera e quel mantello?" è la domanda che il boss rivolge con fare sornione al vigilante mascherato. Una reazione che, in realtà, risulta essere comprensibile: Falcone è un boss con anni e anni di esperienza nel crimine, mentre quello mostratoci dal film di Reeves sarà un Bruce Wayne ancora alle prime armi, ben lontano dalla fama di giustiziere capace di terrorizzare i criminali di Gotham al solo sentirlo nominare.

Cosa ne pensate? Credete che Turturro sia stata la scelta giusta per interpretare l'ennesimo villain presente nel film con Zoe Kravitz e Colin Farrell? Fatecelo sapere nei commenti! Vediamo, intanto, che storia avrebbe potuto raccontarci il Batman di Ben Affleck.