The Batman, Carmine Di Giandomenico omaggia il Cavaliere Oscuro con un art poster

Data la recrudescenza dei contagi da Coronavirus e quella che sembra essere a tutti gli effetti una seconda ondata pandemica, Warner Bros. ha deciso di giocare ampiamente d'anticipo e posticipare ulteriormente The Batman e altri titoli in listino distributivo di svariati mesi, così da essere sicura della riapertura delle sale.

Ora l'attesissimo film scritto e diretto da Matt Reeves e con protagonista Robert Pattinson uscirà nei cinema americani il 4 marzo 2022, ma in attesa di nuove immagini ufficiali o di qualche altro materiale proveniente dal set, il fumettista Carmine Di Giandomenico ha pensato di omaggiare la figura del Cavaliere Oscuro così come immaginato da Reeves con un tavola assolutamente eccezionale, dai colori strabordanti, dalle linee ricercata, bellissima da guardare.



Nel cast di The Batman troviamo anche Paul Dano, Colin Farrell, Zoe Kravitz, Jeffrey Wright e John Turturro.