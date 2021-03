The Batman, il cappuccio di Robert Pattinson ha gli occhi bianchi nella nuova fan-art

Sul fronte DC è la Snyder Cut di Justice League a tener banco nelle nostre discussioni in questi giorni, ma il futuro è sempre lì ed ha il volto di un nuovo Bruce Wayne: nonostante i tanti rinvii riusciremo prima o dopo a goderci questo The Batman di Matt Reeves, ma fino ad allora non ci resta che fantasticare su ciò che vedremo.

Sul film con Robert Pattinson se ne sono già dette di tutti i colori e su praticamente ogni suo aspetto: dai villain presenti agli eventuali collegamenti con il Joker di Joaquin Phoenix, fino ovviamente all'aspetto di questa nuova versione del giustiziere mascherato di Gotham.

Qualcosa, certo, l'abbiamo già visto nel trailer di The Batman rilasciato nei mesi scorsi: la clip, però, ci ha dato modo di dare un'occhiata piuttosto approssimativa all'aspetto del personaggio di Robert Pattinson, su cui inevitabilmente i fan continuano a fantasticare.

Una nuova fan-art, dunque, ha immaginato ancora una volta l'attore con indosso il celebre costume di Batman: stavolta, però, la variante considerata è quella con gli occhi bianchi, finora effettivamente poco utilizzata dal punto di vista cinematografico. Che ve ne pare? Fatecelo sapere nei commenti! Ecco, intanto, quando dovrebbero terminare le riprese di The Batman; per chi non la conoscesse, invece, ecco l'incredibile storia della città turca di Batman.