The Batman: cambiano le location delle riprese del film di Matt Reeves

In seguito all'uscita del primo camera test di The Batman, che ha mostrato per la prima volta Robert Pattinson nei panni di Bruce Wayne/Batman, Warner Brothers e DC Films stanno apportando alcune modifiche al ciclo di produzione, spostando le riprese negli studi di Cardington Sheds, luogo di cui già si era parlato in precedenza.

Secondo quanto riportano alcuni report americani, pare che all'interno degli studi verrà costruita una cattedrale da utilizzare per le riprese di una scena funebre; molti fan hanno subito pensato al funerale di Thomas e Martha Wayne ma fonti vicine alla produzione non confermerebbero al momento quest'ipotesi.



Come affermato tempo fa da Matt Reeves, The Batman si svolgerà durante gli anni formativi di Bruce Wayne come uno dei più grandi detective del mondo. Un personaggio talmente iconico che l'entusiasmo di Robert Pattinson nel poterlo interpretare è piuttosto scontato:"Adoro la tipologia di questa parte di storia, adoro ogni iterazione di com'è stata riprodotta; è una parte molto, molto speciale e penso che sia stata molto curata. Non si può dire di no e ho voluto davvero dire di sì".

The Batman uscirà nelle sale cinematografiche il 25 giugno 2021. Nel cast del film, oltre a Pattinson, anche Paul Dano nel ruolo dell'Enigmista, Andy Serkis nelle vesti del maggiordomo Alfred, Jeffrey Wright nel ruolo del commissario Gordon, Colin Farrell in quello di Pinguino e Zoe Kravitz nel ruolo di Selina Kyle/Catwoman.

Nelle scorse ore Michael Giacchino ha risposto alle critiche sul costume di Batman, che ha certamente fatto molto discutere sul web.