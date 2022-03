The Batman, Bugs Bunny è Vendetta nel poster parodia dei Looney Tunes

The Batman è sbarcato nei cinema in queste settimane e ha chiaramente generato grande attenzione intorno a sé. La nuova versione del personaggio DC, con il volto di Robert Pattinson, è diventata un successo clamoroso per Warner Bros. E proprio in seno alla major è nata una versione parodia del poster del film di Matt Reeves.

Un altro brand importante di Warner Bros., i Looney Tunes, sono tornati con una versione parodia del poster di The Batman, che mostra Bugs Bunny nei panni del Cavaliere Oscuro.



In The Batman, nel corso del suo secondo anno di lotta al crimine di Gotham City, Batman (Robert Pattinson) insegue l'Enigmista (Paul Dano) - leggete a cosa si ispira Edward Nashton - un serial killer che sembra prendere di mira i cittadini benestanti. Durante le indagini, Batman scopre la corruzione che si collega in qualche modo alla sua famiglia, ed è costretto a stringere nuove alleanze per catturare l'Enigmista e consegnare i corrotti alla giustizia.



Il cast del film include anche Zoë Kravitz nel ruolo di Selina Kyle/Catwoman, John Turturro nei panni di Carmine Falcone, Peter Sarsgaard in quelli di Gil Colson, Andy Serkis nel ruolo di Alfred Pennyworth, Jeffrey Wright nel ruolo di James Gordon e un irriconoscibile Colin Farrell nei panni del Pinguino.



Il poster dei Looney Tunes è diventato sin da subito virale sui social, grazie anche alla didascalia del tweet che recita:"Io sono Vendetta, doc".