The Batman: il Bruce Wayne di Robert Pattinson è in quasi ogni scena del film!

Tutti i fan di Batman sanno bene quanto nei suoi adattamenti cinematografici si sia dato ampio spazio ai villain del personaggio, che spesso eclissavano il protagonista stesso per il loro carisma (pensiamo ai Joker di Jack Nicholson e Heath Ledger), ma a quanto pare il Cavaliere Oscuro di Robert Pattinson sarà presente in quasi ogni scena del film.

Nonostante sia stato già spiegato come The Batman racconterà anche la storia d'origini dei villain come Enigmista, Pinguino ma anche di Catwoman, il Bruce Wayne di Robert Pattinson sarà presente nella pellicola praticamente in quasi ogni scena o almeno è quanto ha rivelato il regista Matt Reeves nel corso di una recente intervista:

"Quello che è successo è che volevo che l'arco narrativo fosse quello di Batman, ed ero tipo 'Wow, ce ne sono molti [di archi narrativi]...' e, tra l'altro, generalmente non ci sono molte scene di dialoghi lunghi in questi film di Batman con Batman in costume, mentre indossa il mantello, e nelle scene più emotive, le scene in cui lo si vede incappucciato, dove metà della sua faccia è coperta. Ora, era quella l'intenzione. Naturalmente, l'obiettivo era rendere visibili le sue emozioni nonostante il cappuccio. Non avevamo idea di quanto sarebbe stato difficile. Voglio dire, c'erano volte in cui andavo da Rob [il coordinatore degli stunt] e gli dicevo: 'Ok, fantastico. Ho solo bisogno di percepirlo un po' di più'. Lui rispondeva: 'Di più? Cosa?' Gli stava per scoppiare una vena".

Nel corso di The Batman, quindi, la maggior parte dello screen time sarà riservata sia a Bruce Wayne che al suo alter-ego incappucciato. Il film avrà luogo durante il secondo anno di attività del Cavaliere Oscuro a Gotham City e vedrà Bruce Wayne calarsi come non mai nel sottobosco criminale della città per fermare il misterioso serial killer Enigmista.

