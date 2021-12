The Batman: Bruce Wayne e l'Enigmista si conoscono dall'infanzia? Ecco l'indizio!

Il nuovo trailer internazionale di The Batman ha portato alla luce l'obiettivo principale de l'Enigmista interpretato da Paul Dano, ovvero il risolvere e probabilmente rivelare al mondo intero la vera identità di Batman, che nel film avrà il volto di Robert Pattinson. Tuttavia, in una sequenza potrebbe essere stato rivelato un legame più stretto.

In una sequenza del nuovo trailer di The Batman confezionato appositamente per il mercato giapponese (è stato diffuso infatti da Warner Bros. Japan) possiamo notare un'immagine che raffigura un giovane Bruce Wayne in compagnia dei suoi genitori; l'immagine però rivela anche un giovanissimo Enigmista, Edward Nashton, con occhiali spessi e capelli lunghi, che fissa la famiglia Wayne da lontano come ne fosse ossessionato. Nell'immagine, che dovrebbe essere appesa nella bacheca dell'Enigmista, possiamo notare anche la scritta: "Se solo avessi saputo allora quello che so adesso...", suggerendo un legame ancora più profondo tra i due personaggi in questione.

Si tratta anche di una delle prime volte che il personaggio dell'Enigmista viene mostrato a volto scoperto anche se qui si tratta solo della sua versione da bambino; questo però possiede il celebre look che ha anche nei fumetti della DC Comics. Sicuramente si tratterà di un'iterazione del villain molto più inquietante e da serial killer rispetto alla versione giullaresca affidata a Jim Carrey in Batman Forever di Joel Schumacher.

Nel frattempo, chissà se vedremo il rumoreggiato Joker di Barry Keoghan nel film di Matt Reeves. In calce l'immagine che collega la famiglia Wayne a Edward Nashton.

The Batman vedrà Robert Pattinson portare una nuova interpretazione inedita del personaggio, con un cast che include anche Colin Farrell come The Penguin, Paul Dano come The Riddler e Kravitz come Zoe Catwoman. L'uscita di The Batman è prevista per il 3 marzo 2022, siete contenti di questo nuovo rapporto tra Batman e l'Enigmista? Fatecelo sapere nei commenti!