The Batman, Bruce Wayne avrebbe creato l'Enigmista secondo una teoria: scoprite come

Il trailer di The Batman è uscito solamente da pochi giorni, ma ha già spinto parecchi fan a domandarsi cosa il film di Matt Reeves racconterà e come proporrà personaggi già noti sotto nuove vesti narrative. A questo proposito è già arrivata online un'interessante teoria che vede al centro la creazione del villain principale: l'Enigmista.

Come abbiamo potuto apprendere dal teaser trailer di The Batman, sarà appunto l'Enigmista interpretato da Paul Dano il villain principale del Cavaliere Oscuro di Robert Pattinson, anche se nelle varie immagini possiamo poi notare anche la presenza di Colin Farrell come Pinguino e sappiamo che ci sarà anche il Carmine Falcone di John Turturro.

La teoria è stata pubblicata su Reddit dall'utente u/Mikhail10 e suggerirebbe che l'Enigmista abbia iniziato la sua scia di uccisioni proprio per la decisione di Batman e il suo codice del "non uccidere". La teoria cita proprio una battuta emersa dal trailer, "If you are justice, please do not lie, what is the price for your blind eye?" e si lega alla prima parte del filmato in cui vediamo le vittime del villain. Questa teoria suggerirebbe quindi che l'Enigmista sia rimasto in qualche modo ferito o qualcuno vicino a lui ucciso, proprio per la decisione di Batman di non compiere quel gesto estremo.

Questa teoria si sposerebbe bene alle dichiarazioni del regista, che in precedenza aveva confermato che la sua pellicola avrebbe fornito una spiegazione - o quasi - circa la nascita della scia di super-criminali a Gotham City.

Il cast del film vede Robert Pattinson nei panni di Batman e Paul Dano nelle vesti di Edward Nygma/Enigmista, oltre a numerose star che sono state scelte per questa nuova versione cinematografica dell'iconico personaggio DC. Su Everyeye trovate un'analisi del trailer di The Batman e un approfondimento sui cinque film più riusciti sul personaggio DC Comics.