The Batman, ci sono Bruce Wayne e Carmine Falcone in un nuovo video dal set!

Il mondo si è ormai rassegnato al fatto che per vedere in sala il The Batman di Matt Reeves (come tanti altri film, in realtà) bisognerà aspettare un bel po': il film con Robert Pattinson arriverà sul grande schermo soltanto nel 2022 a causa di un domino di slittamenti, ma fino ad allora gli elementi su cui speculare non mancheranno di certo.

Nei mesi scorsi abbiamo già potuto ammirare, grazie al trailer e alle tante immagini trapelate, l'aspetto di Robert Pattinson nei panni di Bruce Wayne/Batman; una nuova foto saltata fuori dal set ci mostra ora nuovamente il nostro Bruce, stavolta ripreso durante un funerale nell'ambito di una scena in cui appare anche un altro, attesissimo personaggio del film.

Stiamo parlando di Carmine Falcone: il potentissimo boss di Gotham interpretato da John Turturro è infatti visibile per alcuni secondi nel video che sta circolando in queste ore su Twitter. Si tratta, certo, di immagini riprese in lontananza e dalle quali è abbastanza difficile ricavare un'idea chiara sull'aspetto della star de Il Grande Lebowski nel suo nuovo ruolo. In tempi di magra, però, è decisamente meglio di niente!

Recentemente, intanto Peter Sarsgaard ha elogiato il regista di The Batman Matt Reeves; l'autore di The Killing Joke Alan Moore, invece, ha svelato il suo Batman cinematografico preferito: il fumettista, come al solito, è stato tutt'altro che banale.