The Batman, Bosslogic trasforma l'Enigmista nel villain Firefly: guardate!

L'artista digitale Bosslogic ha creato una nuova straordinaria fan-art che fa del personaggio Firefly il principale villain di The Batman, l'attesissimo film scritto e diretto da Matt Reeves.

Il progetto è stato realizzato partendo da un'immagine dell'Enigmista, il vero antagonista del film che sarà impersonato da Paul Dano. Bosslogic ha rivestito Firefly in quella che sembrerebbe essere un'armatura protettiva antincendio vagamente ispirata a quella vista nella serie di videogame Batman Arkham, un franchise che qualche giorno fa aveva ispirato una fan-art su Il Pinguino di Colin Farrel.

A giudicare dalla protezione del torace, il costume sembra essere parzialmente costruito anche con l'equipaggiamento dei vigili del fuoco di Gotham City, qualcosa che ricorda i metodi di 'assemblaggio' usati dal Bruce Wayne di Robert Pattinson per mettere insieme il proprio costume.

Potete gustarvi la rappresentazione nel post in calce all'articolo.

Curiosamente in passato Firefly era stato al centro di alcuni rumor che lo volevano apparire come 'villain secondario' nel film di Matt Reeves, ma la produzione - che sta continuando in questi giorni - sembrerebbe aver mostrato tutti i suoi assi nella manica e a questo punto è improbabile che ciò accada. Tuttavia, i fan sarebbero felici di vederlo comparire in un futuro film del Cavaliere Oscuro: voi che ne pensate? Ditecelo nei commenti.