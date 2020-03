The Batman, Bosslogic immagina Johnny Depp come Joker per la saga di Robert Pattinson

Come ampiamente anticipato negli scorsi mesi, The Batman di Matt Reeves sarà solo il primo passo del nuovo Gotham-Verse della Warner Bros., che in futuro si allargherà con nuovo capitoli con protagonista Robert Pattinson e spin-off su personaggi come Batgirl e Nightwing, almeno secondo i piani.

Il fatto che l'universo creato da Matt Reeves sarà molto noir e ben più vicino a quello "anni '70/'80" ideato da Todd Phillips per Joker rispetto al resto dei cinecomics DC Films, nelle scorse settimane ha spinto i fan a sperare in una futura interazione fra il Bruce Wayne di Pattinson e il clown assassino di Joaquin Phoenix, dato che è improbabile che nella sua nuova saga il Cavaliere Oscuro non si ritroverà prima o poi faccia a faccia con la sua arci-nemesi.

Il noto artista Bosslogic, però, è comparso sulla sua pagina Instagram per suggerire il casting di Johnny Depp come Joker del Batman-Verse di Matt Reeves: potete vedere la sua fan-art nel post in calce all'articolo.

Inoltre, oltre all'artwork di Bosslogic potete trovare un secondo realizzato da death.streak_art ed, sempre incentrato sulla star di Pirati dei Caraibi: cosa ve ne pare? Sperate ancora in un crossover fra Pattinson e Phoenix? Qualora questo non dovesse mai concretizzarsi, chi vedreste bene come nuovo Pagliaccio di Gotham?

Come al solito, fatecelo sapere nei commenti.

Per altre notizie, guardate questa nuova foto che anticipa il look del Jim Gordon di Jeffrey Wright.