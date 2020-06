The Batman, Bill Skarsgard è terrificante nei panni di Joker in una nuova fan art

Sul fatto che Bill Skarsgard sia stato probabilmente ciò che più di tutto abbia funzionato in IT: Capitolo Uno e Capitolo Due siamo probabilmente tutti d'accordo: che i film siano piaciuti o no, il Pennywise dell'attore è stato decisamente convincente. Perché, allora, non dargli un'opportunità in un film come The Batman?

Certo, il film di Matt Reeves sembra aver già fatto il pieno per quanto riguarda la questione villain: il Pinguino di Colin Farrell e l'Enigmista di Paul Dano dovrebbero bastare a soddisfare anche i fan più esigenti, ma chi non vorrebbe una ciliegina sulla torta?

Ciliegina che, come sempre quando si parla di villain di Batman, corrisponde al nome di Joker: sono in tanti a fremere per vedere una nuova interpretazione del personaggio dopo quella acclamatissima di Joaquin Phoenix e quella risultata ai più deludente di Jared Leto, e chi meglio di Bill Skarsgard potrebbe ereditare il ruolo che fu di Heath Ledger?

Su Instagram è dunque saltata fuori questa fan art che ritrae Skarsgard nei panni di un Joker molto simile a quello dei fumetti. Cosa ne pensate? Vi piace o preferireste un Joker interpretato da Johnny Depp in The Batman? Pare intanto che DC stia già pensando ad un possibile spin-off per The Batman.