The Batman, Ben Affleck torna a parlare del personaggio: 'Avevo perso la passione'

Dopo aver rivelato che The Batman gli è quasi costato la vita a causa dei suoi gravi problemi di alcolismo, Ben Affleck è tornato a parlare del personaggio e del suo lavoro in casa DC Films.

L'attore ha lodato Batman v Superman ma screditato Justice League, produzione a sua modo di vedere afflitta da un problema dopo l'altro sul set, ma parlando nello specifico del Cavaliere Oscuro Affleck ha spiegato di aver perso la passione per il supereroe nel corso del tempo.

"Non credo di essermi nemmeno reso conto di quanto fosse iconico il personaggio fino a quando non ho accettato il lavoro e quella è stata una grande storia", ha detto Affleck. "È successo in un momento in cui Internet si stava espandendo nel mondo del cinema in un modo diverso rispetto a prima, soprattutto per quanto riguarda i siti dei fan e il rapporto con i fan, gli studi e i creatori, tutti si stavano evolvendo ... Mi è davvero piaciuto Batman v Superman, Chris ha scritto una bella storia e ho conosciuto Zack e mi è piaciuto molto indossare il costume, l'idea di fare l'alterazione digitale della voce è stata davvero interessante per me e mi sono divertito molto. Adoro Detroit, è una città divertente, un posto davvero fantastico. I miei figli sono venuti a trovarmi e mi hanno visto in costume e la produzione mi ha lasciato prendere in prestito l'abito di Batman per festeggiare il compleanno di mio figlio, quindi è stato molto divertente."

L'attore ha proseguito:

"E' stato un gran bel periodo. Poi mi dissero: 'Vorresti dirigere e recitare in un film solista di Batman?' Ma a lungo andare ho scoperto di aver perso il mio entusiasmo, la mia passione. E' un film che dovrebbe davvero essere realizzato da qualcuno che lo reputi il suo sogno più grande e, per me, era diventato qualcosa di diverso e mi divenne sempre più chiaro che era tempo di andare avanti. Ma ho alcuni ricordi davvero calorosi, in particolare per Batman v Superman, e quanto sia stato emozionante. Quanto è stato energico e quanto ci siamo divertiti".

