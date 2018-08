The Batman: Ben Affleck potrebbe perdere la parte per colpa dell'assicurazione

Ben Affleck potrebbe perdere il ruolo di Bruce Wayne nel prossimo The Batman di Matt Reeves a causa dei costi dell'assicurazione, che aumenteranno dopo il periodo di riabilitazione alcologica.

Dopo i tanti rumor sul futuro incerto di chi interpreterà Batman nel nuovo film del DCEU, per la prima volta sembra arrivare una notizia concreta, che ovviamente non punta in favore della presenza dell'attore di Batman v Superman - Dawn of Justice e Justice League.

A quanto pare, infatti, dopo la notizia del ritorno in riabilitazione (il secondo ciclo in dodici mesi) Ben Affleck sarebbe tecnicamente "non assicurabile". Vale a dire che i costi per la polizza di assicurazione da aggiungere al contratto per il film sarebbero talmente elevati da poter convincere la Warner a scritturare un altro attore.

La notizia è stata diffusa dall'autorevole The Wrap, che ha interpellato una fonte (chiaramente anonima) specializzata in questo tipo di tecnicismi contrattuali. La fonte ha dichiarato: "I livelli della polizza assicurativa per il signor Affleck ad oggi sono praticamente astronomici, e stando così le cose è probabile che lo studio lo rimpiazzi definitivamente."

La fonte ha proseguito: "Ovvio, c'è sempre la possibilità che alla fine scelgano di assicurarlo, ma ripeto che i costi sono elevatissimi. In sostanza, equivalgono al budget del film."

Né la Warner né Ben Affleck sono stati raggiungibili per un commento ufficiale.