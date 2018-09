The Batman: Ben Affleck incontra la Warner Bros per discutere una sceneggiatura!

Nelle scorse ore Ben Affleck è stato visto recarsi negli uffici della Warner Bros. con una sceneggiatura in mano, probabilmente per discutere con i dirigenti del suo ruolo in un film di prossima produzione.

Ovviamente non è chiaro quale sia il film in questione né quale fosse la sceneggiatura custodita dall'attore, ma a questo punto i fan di Batfleck sono disposti ad ogni più piccolo indizio che possa far sperare in una conferma.

Le tempistiche farebbero pensare ovviamente al tanto atteso The Batman, dato che l'altro film in cui Ben Affleck è coinvolto, ancora senza titolo ma incentrato sulla celebre truffa al McDoland's, è stato acquistato dalla 20th Century Fox, e non dalla Warner.

Comunque, nonostante lo sceneggiatore e regista Matt Reeves ad oggi non abbia né smentito né confermato la presenza di Ben Affleck nel suo film, sappiamo che la Warner è entusiasta dello script realizzato dall'autore di The War - Il Pianeta delle Scimmie, che come riportato in precedenza è parzialmente ispirata al romanzo gotico di Robert Louis Stevenson Lo Strano Caso del Dottor Jekyll e Mister Hyde.

L'unica cosa che sappiamo attualmente è che Reeves sta apportando alcune revisioni alla sceneggiatura, dato che la produzione conta di poter iniziare le riprese entro l'estate 2019. I dettagli sulla storia di The Batman sono sconosciuti.

Restate sintonizzati su Everyeye per le prossime novità.