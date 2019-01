The Batman: Ben Affleck contro Heath Ledger in questa splendida fan art

L'attesa intorno a The Batman, nuovo film scritto e diretto da Matt Reeves, è così febbrile che i fan di tutto il mondo si stanno divertendo a speculare su ciò che vedremo nel film, che dovrebbe arrivare non prima del 2020-21.

In una delle immagini che potete visionare in calce all'articolo, Ben Affleck indossa un costume da Batman ispirata al look del fumettista Alex Ross; nell'altra, invece, il Batman di Affleck sostituisce quello di Christian Bale e affronta il Joker di Heath Ledger in un'iconica scena de Il Cavaliere Oscuro di Christopher Nolan.

Ad oggi The Batman è ancora avvolto quasi totalmente nel mistero: a parte qualche indizio rilasciato da Reeves nelle interviste, nulla sa si a proposito né della trama né dell'attore che interpreterà l'Uomo Pipistrello.

Ben Affleck, originariamente scelto per scrivere, dirigere e interpretare il film, dovrebbe definitivamente abbandonare il ruolo del supereroe di Gotham, che secondo nuove indiscrezioni la Warner (e lo stesso Reeves) vorrebbero affidare a Jack O'Connell, attore di Skins e Unbroken. Stando a quanto riportato infatti il film si concentrerà su un Batman agli inizi della propria carriera di vigilante, quindi sarà necessario un re-cast per trovare un attore protagonista di circa 25-30 anni: in queste ore O'Connell sta decidendo insieme al suo entourage se accettare o meno il delicatissimo ingaggio.

Indipendentemente dalla sua decisione, la major dovrebbe annunciare l'identità del nuovo attore tra aprile e maggio.

Inoltre, è stato riportato che il Pinguino dovrebbe essere il villain principale della storia, che però includerà anche altre nemesi del Cavaliere Oscuro.