The Batman: un bellissimo fan poster trasforma l'Enigmista di Dano nel Joker di Ledger

Grazie all'entusiasmante teaser trailer di The Batman di Matt Reeves abbiamo avuto modo di dare una primissima occhiata al look davvero radicato dell'Enigmista di Paul Dano, ma sul villain e sul suo grande piano contro il Guardiano di Gotham sappiamo ancora molto poco, il che è giusto a più di un anno dalle release nelle sale.

Per alleviare l'attesa, comunque, tra curiosità e approfondimenti, un fan ha pensato bene di ricreare uno dei character poster de Il Cavaliere Oscuro di Christopher Nolan lavorandolo attorno alla figura dell'Enigmista e sostituendo così il precedente protagonista dell'immagine, il Joker di Heath Leadger.



Il risultato è davvero interessante e molto piacevole da guardare, tanto che sfrutta persino il font con i punti interrogativi e il sangue alla fine del trailer per teaserare l'arrivo di Ed Nygma nell'Universo New Earth sviluppata da Reeves.



Il cast del film vede Robert Pattinson nei panni di Batman e Paul Dano nelle vesti di Edward Nygma/Enigmista, Colin Farrell in quelli di Oswald Cobblepot/Pinguino, Zoe Kravitz nel ruolo di Catwoman, Andy Serkis nei panni del Maggiordomo Alfred, Jeffrey Wright in quelli del Commissario Gordon e infine John Turturro come Carmine Falcone.

Su Everyeye trovate un'analisi del trailer di The Batman e un approfondimento sui cinque film più riusciti sul personaggio DC Comics. Vi lasciamo anche a un approfondimento sugli indizi riguardanti la Corte dei Gufi, che potrebbe giocare un ruolo fondamentale all'interno del reboot.