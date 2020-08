The Batman: la Batcaverna è in effetti una porzione abbandonata della Metro di Gotham

Grazie al primo teaser trailer di The Batman abbiamo avuto modo di dare un'occhiata ufficiale al tono del film e al look dell'Enigmista e del Pinguino, quanto meno un piccolo assaggio, ma tra le altre cose mostrate nel footage ci sono stati anche diversi momenti in cui il Cavaliere Oscuro di Pattinson era nella sua Batcaverna.

A un primissimo sguardo, così, in molti hanno notato uno spazio non molto elaborato, anzi grezzo, quasi fosse un edificio abbandonato, ed è su Reddit che è trapelato adesso un interessante dettaglio che sosterrebbe come la Batcave sorga in verità in una porzione di metropolitana di Gotham ormai in disuso.



Come si nota nel dettaglio cerchiato dall'utente InternationalGas4, proprio al centro e tra le due scale, più o meno visibile sulla parete sembrerebbe esserci scritto "Wayne Depot", ma secondo altri utenti dovrebbe essere "Wayne Terminus" o ancora meglio "Wayne Terminal". Questo potrebbe significare che la posizione della Batcaverna sia in una stazione della metro abbandonata, forse persino in quella dedicata a Thomas Wayne.



Vi ricordiamo che The Batman vedrà nel cast anche Andy Serkis, Zoe Kravitz, Jeffrey Wright e John Turturro, per un'uscita prevista nelle sale americane il 1° ottobre 2021.



