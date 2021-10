The Batman, il Bat-segnale è un avvertimento nel nuovo teaser ufficiale da brividi!

Al DC FanDome 2021 The Batman sarà assoluto protagonista, e per far salire l'hype a poche ore dall'inizio dell'evento streaming Warner Bros. ha condiviso a sorpresa un nuovo teaser ufficiale per l'attesissimo cinecomic con Robert Pattinson.

Nel filmato, che come al solito è disponibile nel post in calce all'articolo, il Bat-segnale viene acceso ma la voce di Bruce Wayne avverte: non si tratta di un segnale, è un avvertimento. Un piccolo dettaglio, preciso ed azzeccato, che aiuta a capire la direzione intrapresa dal regista e sceneggiatore Matt Reeves, a quanto pare deciso a rinnovare per filo e per segno lo status dell'Uomo Pipistrello ... anche attraverso le piccole cose come l'iconico Bat-segnale, che a quanto pare il Bruce Wayne di Robert Pattinson userà come vera e propria minaccia.

Ricordiamo che il secondo trailer ufficiale di The Batman esordirà durante il DC FanDome 2021, seconda edizione dell'apprezzata convention only-streaming che quest'anno si terrà il 16 ottobre. Naturalmente non possiamo che raccomandarvi di rimanere sintonizzati con i nostri canali, perché seguiremo l'evento per tutto il corso della sua durata e analizzeremo i numerosi annunci attraverso le nostre sezioni, dal cinema alla serie tv, dai fumetti ai videogame.

The Batman uscirà il 4 marzo 2022: il cast include anche Zoe Kravitz come Catwoman, Colin Farrell come Pinguino e Paul Dano come Enigmista. Secondo gli ultimi rumor, la Warner Bros. potrebbe essere a lavoro su una nuova serie tv dedicata a Catwoman.