The Batman sarà basato su Il lungo Halloween, secondo Kevin Smith

Mentre ci prepariamo ad accogliere Joker nelle sale italiane, Kevin Smith ha rivelato un potenziale e importante dettaglio sul Batman di Matt Reeves che vedrà Robert Pattinson come nuovo interprete del Cavaliere Oscuro.

In un recente episodio del suo podcast FatMan Beyond, infatti, il co-conduttore Marc Bernardin ha affermato di aver sentito dei rumor sulla possibilità di vedere nel film diversi elementi della storyline di Batman: Il lungo Halloween, la celebre serie a fumetti scritta da Jeph Loeb e pubblicata tra il 1996 e il 1997.

A quel punto il regista di Clerks - Commessi non è rimasto affatto sorpreso, e ha anzi confermato di aver avuto la stessa notizia da una fonte attendibile.

Il lungo Halloween ha in effetti alcuni punti in comune con le indiscrezioni che sono uscite riguardo alla trama del film di Reeves: oltre a seguire le vicende di un giovane Bruce Wayne al suo primo anno da Cavaliere Oscuro, i fumetti esplorano diversi villain in una sorta di detective story che vede Batman alla ricerca di un misterioso serial killer. Insomma, una trama quasi identica a quella di cui si è parlato nei mesi scorsi.

The Batman arriverà al cinema il 25 giugno 2021, perciò dovremo attendere ancora un po' per avere delle conferme ufficiali sulla storia e sui personaggi che saranno coinvolti. Ne sapremo sicuramente di più nei primi mesi 2020, quando dovrebbe iniziare le riprese del film.