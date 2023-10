The Batman, Barry Keoghan ha speso 10 dollari per il provino: cosa ci ha fatto?

Barry Keoghan ha raccontato in che modo ha ottenuto il ruolo del Joker per il cameo in The Batman di Matt Reeves. L'attore irlandese ha creato un self-tape per l'audizione che in seguito è diventata virale. In realtà, Keoghan ha partecipato al provino per il ruolo dell'Enigmista, salvo poi ottenere la parte per l'altro villain.

Keoghan ha dichiarato di aver sentito che c'era possibilità di ottenere la parte del supercriminale nel film e ha deciso di rischiare inviando il nastro. Per l'audizione, l'attore ha speso 10 dollari per acquistare un bastone e un cappello in un negozio di costumi e ha creato uno storyboard dell'intera scena, nella quale camminava al rallentatore attraverso una porta e lungo un corridoio in maniera inquietante e senza parlare con la musica in sottofondo.

"Me lo sono inventato al momento. Volevo renderlo in stile Kubrick: simmetrico, la X sul retro, lo stipite quadrato della porta, tutto quadrato. Volevo che lo swag emergesse. Swag e accattivante. Sono stato soltanto io a concepire l'idea, e poi l'ho mandato!" ha spiegato Keoghan.



Il Joker di Barry Keoghan si vede soltanto brevemente al termine di The Batman. In attesa del sequel scopriamo qual è il Batman più forte.



Barry Keoghan ha spiegato inoltre che il suo agente lo chiamò per dirgli che aveva ottenuto la parte:"In The Batman vogliono che interpreti Joker ma non puoi dirlo a nessuno". L'attore ha spiegato di aver incarnato il personaggio facendo riferimento alle proprie esperienze, un po' affascinanti e un po' dolorose.



Non perdetevi la nostra recensione di The Batman, diretto da Matt Reeves e con Robert Pattinson protagonista.