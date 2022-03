The Batman, Barry Keoghan rompe il silenzio sul suo ruolo nel film con Robert Pattinson!

Dopo mesi di speculazioni il misterioso ruolo di Barry Keoghan in The Batman è stato finalmente svelato dalle prime proiezioni ufficiali del film, e adesso l'attore ha potuto parlarne liberamente in una recente intervista promozionale.

"È stato fantastico, cavolo", ha detto la star di Dunkirk e Eternals discutendo del film di Matt Reeves con Esqire Middle East. "E, soprattutto, Matt Reeves e Dylan Clark insieme sono stati fantastici nell'accogliermi nel team, davvero. Sapete, entrare a far parte dell'universo di Batman è una grossa responsabilità. Sono stato un grande fan di questi film, e adesso farne parte è un sogno, ogni tanto devo ancora darmi un pizzicotto per capire se sto sognando."

L'attore ha anche parlato dei suoi colleghi del cast di The Batman, anche se in questo film non ha avuto modo di condividere lo schermo con molti di loro. "Questo film è stato un sogno per me. So di non aver potuto lavorare fianco a fianco con Colin Farrell, ma anche solo guardando questo cast ... Zoe, e Rob, tutti loro. E' stato fantastico." L'unico attore con cui Barry Keoghan ha condiviso una scena è stato Paul Dano, interprete dell'Enigmista. "Paul è ... sono un grande, grande fan di Paul. Lo sono da sempre", ha detto Keoghan. "Ho visto tutti i suoi film, come Prisoners ad esempio. La gente dice che ci si assomigliamo, e faccio fatica a crederlo perché lui è un gigante".

Tuttavia Barry Keoghan non ha potuto parlare nel dettaglio del suo personaggio, evitando domande sulle possibili influenze della sua interpretazione né ovviamente eventuali implicazioni per i prossimi capitoli della saga. "Non posso proprio affrontare questo argomento, mi dispiace", ha ammesso. "Tutto quello che posso dire è che è stata una gioia lavorare con Matt e Dylan Clark in questo film. Questo è tutto".

Come rivelato da Matt Reeves nei giorni scorsi, Barry Keoghan ha girato anche una scena con Robert Pattinson per The Batman, e fortunatamente secondo il regista la sequenza verrà pubblicata prima o poi, presumibilmente nell'edizione home-video del film. "Non vedo l'ora di poterla vedere!", ha rivelato Barry Keoghan, senza sbottonarsi in ulteriori dettagli.