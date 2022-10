The Batman, Barry Keoghan su Matt Reeves: 'E' semplicemente fantatstico'

Barry Keoghan è uno dei protagonisti di The Banshees of Inisherin, la nuova pellicola scritta e diretta da Martin McDonagh. Negli ultimi anni, l'attore ha preso parte ha molti progetti importanti, come Dunkirk di Christopher Nolan, The Killing of a Sacred Deer di Yorgos Lanthimos, Eternals di Chloé Zhao e The Batman di Matt Reeves.

Durante la sua ultima intervista con Collider.com, Keoghan ha parlato del cinecomic DC con protagonista Robert Pattinson:

"Sì, Matt è fantastico. Voglio dire, ancora una volta, che è come se tu diventassi insensibile quando sei lì, perché te ne dimentichi. Un grandissimo regista che sa comunicare quello che vuole nel modo più delicato possibile, lui sa come farsi capire. Questa è la cosa più importante per me, è riuscire a capire cosa vuole il mio regista. Matt è semplicemente fantastico. Era così d'accordo con me, e lo stesso con Dylan Clark, e arrivare a girare la scena con Rob e Paul Dano è stato come prendere parte ad una masterclass di recitazione", ha dichiarato l'attore, che in The Batman ha interpretato il Joker.

Ambientato su una remota isola al largo della costa occidentale dell'Irlanda, The Banshees of Inisherin segue gli amici di una vita Padraic (Colin Farrell) e Colm (Brendan Gleeson), che si trovano in una situazione di stallo quando Colm mette fine inaspettatamente alla loro amicizia.