The Batman, Barry Keoghan sul Joker:'Heath Ledger è stato il migliore'

Il finale a sorpresa di The Batman con il cameo di Barry Keoghan nei panni del Joker ha sorpreso e incuriosito i fan sulla nuova versione dell'iconica nemesi dell'Uomo Pipistrello. In una recente intervista Keoghan ha parlato del ruolo e ha elogiato l'interpretazione di Heath Ledger in Il cavaliere oscuro.

"È molto complicato interpretare il Joker. Heath Ledger è stato il migliore per me. Perciò hai molte persone da cui attingere e così via. Ma ancora una volta proponi la tua versione. Questo è quello che faccio con qualsiasi personaggio che interpreto, nessuno ha visto la mia versione. E tornando al punto, non voglio essere così e così, non voglio seguire questo o quel metodo. Voglio fare me stesso. Voglio portare la mia versione perché sento che è nuova, in un certo senso. E quando proponi la tua versione nessuno l'ha vista. E ciò potrebbe farla entrare in contatto con le persone. Quindi è stato complicato ma ne ero entusiasta" ha concluso Keoghan. Inizialmente Barry Keoghan fece il provino per l'Enigmista prima di ottenere il ruolo del Joker.



Matt Reeves ha parlato in questi termini di Keoghan/Joker:"Volevo creare una versione che fosse distintiva e nuova, ma che tornasse alle origini. Quindi è molto fuori dagli schemi di Conrad Veidt e dall'idea del film muto L'uomo che ride".



E voi cosa ne pensate? Siete incuriositi dal Joker interpretato da Barry Keoghan? Sul nostro sito potete recuperare la recensione di The Batman.