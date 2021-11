The Batman, Barry Keoghan diventa Joker nella nuova fan-art!

In The Batman incontreremo un bel po' di villain: il film con Robert Pattinson ci introdurrà a buona parte dei supercriminali che disturbano i sonni del vigilante mascherato di Gotham, dall'Enigmista al Pinguino. Possibile, dunque, che il nuovo lavoro di Matt Reeves non colga l'occasione per dare la sua interpretazione del più amato di tutti?

Già, perché fino a pochi giorni fa Joker sembrava essere completamente fuori dai giochi... Almeno fino al diffondersi dei nuovi rumor che vedono Barry Keoghan come principale indiziato ad interpretare la celebre nemesi di Bruce Wayne in questa nuova trasposizione cinematografica!

Una voce partita timidamente e poi deflagrata in maniera sempre più rumorosa, che ha trovato conferma anche tramite il noto insider Daniel Richtman: nonostante nessuno dei diretti interessati abbia commentato la cosa, dunque, la macchina si è inevitabilmente già messa in moto, con i fan pronti ad immaginare l'aspetto della star de Gli Eterni nei panni del personaggio che fu di Jack Nicholson ed Heath Ledger.

Una nuova fan-art saltata fuori proprio in queste ore ci offre quindi un primo assaggio di quello che potrebbe essere il Joker di Barry Keoghan: cosa ve ne pare? Favorevoli o contrari? Fatecelo sapere nei commenti! Nei giorni scorsi, intanto, Andrew Garfield si è tirato fuori dalla gara al ruolo di Joker.