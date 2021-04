The Batman, Barry Keoghan di Eterni ci ricorda che sarà nel film DC con un selfie dal set

La star di Eterni, Barry Keoghan, ha ricordato ai propri fan che sarà nel cast di The Batman, il nuovo film sull'iconico personaggio DC, diretto da Matt Reeves. Keoghan ha pubblicato un selfie che lo ritrae sul set del film con protagonista Robert Pattinson. Ora che le riprese sono terminate i fan si aspettano di scoprire qualcosa in più.

Barry Keoghan farà il suo debutto nell'universo DC proprio grazie a The Batman ma la foto pubblicata su Twitter svela nulla di più rispetto a quanto già sappiamo.

La star di Eterni ha twittato un selfie nel quale indossa un pile del team di The Batman, che presenta un logo in miniatura del film, che utilizzerà il simbolo del Crociato Incappucciato.



All'universo DC molti attori vorrebbero partecipare, come Dave Bautista che vorrebbe essere Bane. Barry Keoghan interpreterà l'agente Stanley Merkel, uno dei colleghi di James Gordon. Sebbene il personaggio muoia nei fumetti per mano di Hangman, lo status di star in continua ascesa di Barry Keoghan potrebbe riservargli una presenza piuttosto duratura nell'universo DC. E con una serie spin-off in arrivo non è detto che l'attore non possa riprendere il ruolo anche in uno show di HBO Max.

La trama di The Batman è ancora piuttosto oscura, ma sappiamo che il film seguirà Robert Pattinson nei panni di una versione più giovane di Bruce Wayne, e il secondo anno di Batman come Cavaliere Oscuro di Gotham City. Il film mostrerà anche l'eroe alle prese con le sue abilità da detective, in maniera maggiormente considerevole rispetto al passato. The Batman potrebbe essere il primo capitolo di una trilogia diretta da Matt Reeves. Nel cast, oltre a Pattinson, anche Zoë Kravitz nei panni di Catwoman, Paul Dano nel ruolo dell'Enigmista, Jeffrey Wright nei panni del commissario Gordon, Andy Serkis in quelli di Alfred e Colin Farrell nel ruolo del Pinguino.



Nel frattempo su Rai 4 potete gustarvi la serie di Batman degli anni '60.