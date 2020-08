The Batman, Barry Keoghan nel cast! Matt Reeves: 'Il film ispirato a Polanski e Scorsese'

Il cast di The Batman di Matt Reeves continua a crescere con l'aggiunta di Barry Keoghan, star di Dunkirk e Il Sacrificio del Cervo Sacro che rivedremo prossimamente nel film Marvel Studios Gli Eterni.

Un comunicato stampa della Warner Bros. segnalato da Heroic Hollywood ha rivelato che il giovane attore si è unito al cast del film con Robert Pattinson per interpretare il ruolo di tale "Ufficiale Stanley Merkel": nelle pagine della DC Comics, Stanley Merkel era il partner originale del commissario di polizia di Gotham City James Gordon, che nel film in uscita a ottobre 2021 sarà interpretato dalla star di Westworld e 007 Jeffrey Wright. Creato da Frank Miller, Stanley ha fatto la sua prima apparizione in Batman #405 nel 1987, ma venne ucciso da Sofia Falcone nel fumetto di "Batman: Dark Victory".

Se vi chiedete come mai l'annuncio non è arrivato durante il DC FanDome nelle scorse ore, è presto detto: i panel visti ieri erano stati pre-registrati, ed evidentemente l'accordo con Keoghan dev'essere stato finalizzato nelle scorse ore.

Ma a proposito del DC FanDome, nel corso del panel dedicato il regista e sceneggiatore Matt Reeves ha dichiarato che Batman sarà ispirato a Chinatown di Roman Polankski, Il lungo braccio della legge di William Friedkin e Taxi Driver di Martin Scorsese:

"Il mio film sarà un romanzo poliziesco, un thriller ispirato ai polizieschi e parlerà di corruzione, quindi per me Chinatown è stato fondamentale durante la creazione della storia, perché in quel film mentre Jack Nicholson indaga su una serie di crimini va anche a fondo nella corruzione di Los Angeles. Da questo punto di vista The Batman sarà come un classico del noir, ma cercherà anche quel tipo di umanità cruda e imperfetta vista in film come Il lungo braccio della legge e Taxi Driver. Come quei film, cerca di entrare nella testa del protagonista partendo dalla descrizione di un luogo, di una città. Il punto di riferimento è un po' lo stile crudo dei noir urbani degli anni '70".

