Da The Batman a Avatar 2 passando per Ana de Armas: quali sono i film più attesi del 2022?

IMDb ha pubblicato la classifica dei film più attesi del 2022, ma adesso che l'anno corrente sta volgendo al termine è arrivato il vostro momento: da The Batman ad Avatar 2, quale titolo state aspettando con maggiore curiosità?

Per rinfrescarvi la memoria, diamo un'occhiata veloce ai titoli più interessanti che usciranno nei cinema (e/o in streaming) nei prossimi mesi.

Uno dei primi film sul calendario è il nuovo sequel di Scream, che uscirà a gennaio e che segnerà la prima volta della saga senza il suo 'papà' Wes Craven dietro la macchina da presa. A marzo sarà la volta di The Batman, che promette di rivoluzionare completamente l'approccio di messa in scena e l'approfondimento psicologico del protagonista Bruce Wayne (e non a caso l'interpretazione di Robert Pattinson come Batman è stata votata come la più attesa del prossimo anno), mentre il mese successivo debutterà The Northman, terzo lungometraggio del regista Robert Eggers, che con The Witch e The Lighthouse è riuscito a ritagliarsi un folto seguito di fan diventando in poco tempo un regista di culto nel circuito indipendente. A maggio si torna poi nel Marvel Cinematic Universe con Doctor Strange in the Multiverse of Madness, atteso - oltre che per i tantissimi rumor sulla storia e sui suoi attori - soprattutto perché segnerà il ritorno di Sam Raimi nel mondo dei cinecomics, esattamente quindici anni dopo l'uscita di Spider-Man 3.

E a proposito di ritorni: John Wick 4 purtroppo è stato posticipato al 2023, ma senza Keanu Reeves i fan potranno concentrarsi esclusivamente su Tom Cruise, che tornerà prima con Top Gun: Maverick e poi con Mission: Impossible 7, previsti rispettivamente per maggio e settembre. A giugno dovrebbe essere poi la volta del nuovo David Cronenberg con Crimes of the Future, dal cast eccezionale, mentre a luglio, sempre in ambito di cast all-star, arriverà Thor: Love & Thunder.

Infine, oltre ad Avatar 2 e The Flash previsti per gli ultimi mesi dell'anno (rispettivamente dicembre e novembre) spazio anche per alcuni titoli interessantissimi ancora senza data d'uscita: tra tutti il Pinocchio di Guillermo del Toro e Blonde di Andrew Dominik, biopic su Marilyn Monroe interpretato da Ana de Armas e prodotto da Netflix ma misteriosamente scomparso dalla distribuzione del 2021. Tra l'altro nel 2022 Ana de Armas sarà vista anche in Deep Water di Adrian Lyne, thriller erotico con Ben Affleck (sul set del quale nacque la storia d'amore più calda del 2020) e recentemente dirottato dalla Disney dai cinema allo streaming.

Ora la palla passa a voi: quali sono i film che attendete di più nel 2022? Ditecelo nei commenti!