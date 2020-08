The Batman, l'autore assicura: 'Il film di Matt Reeves lascerà tutti a bocca aperta'

Nel corso di una recente intervista promozionale Mattson Tomlin, co-sceneggiatore di The Batman insieme al regista Matt Reeves, ha anticipato qualche dettaglio sul film in attesa della sua presentazione la prossima settimana all'evento DC FanDome.

Dopo aver svelato alcune preziose informazioni sulla trama e il tono del film, Tomlin ha affrontato il discorso della pressione che circonda una produzione così importante e attesa, nonostante tutti in casa Warner Bros. siano sicuri che la visione di Matt Reeves farà letteralmente impazzire il pubblico.

"Con The Batman c'è questa immensa pressione intorno al progetto perché la gente ama profondamente il personaggio. Io stesso amo quel personaggio e per me ha un significato pazzesco poter contribuire a scolpire il suo mondo", ha spiegato Tomlin. "E allo stesso tempo vuoi che alle persone piaccia quello che stai facendo. Vuoi che le persone tornino si impegnino con questa nuova versione e ne rimangano affascinate e soddisfatte, perché non sanno cosa li aspetta. C'è la pressione delle aspettative, ma c'è anche questa nuova pressione che consiste nel convincere il pubblico a tornare ancora una volta alla stessa festa, promettendo qualcosa di assolutamente innovativo".

Tomlin ha aggiunto: "Essere coinvolti in questo film è un sogno che si avvera. Devo così tanto a Matt Reeves. Mi ha reso uno scrittore migliore e so che il suo film lascerà tutti a bocca aperta grazie a quello che sta facendo."

