The Batman: ecco che aspetto avrebbe l'Enigmista di Paul Dano con il costume classico!

Il villain principale del nuovo e attesissimo The Batman con Robert Pattinson nei panni del Cavaliere Oscuro sarà come noto l'Enigmista, che in questa nuova iterazione cinematografica avrà il volto di Paul Dano. Come abbiamo potuto vedere nel primo teaser trailer del film sarà una versione molto grezza e realistica, lontana da quella fumettistica.

Dai primi fotogrammi di The Batman vedevamo appunto questa figura incappucciata e misteriosa procedere nell'eliminazione di una persona e più tardi scoprire si trattava dell'Enigmista interpretato da Paul Dano. Siamo lontani dai toni farseschi dell'interpretazione di Jim Carrey in Batman Forever, in quanto nel film vedremo un vero serial killer pronto a tormentare Batman con una serie di complicatissimi enigmi da risolvere.

Un fan ha provato quindi a immaginare Paul Dano con indosso il celebre costume verde che il personaggio sfoggia nel mondo dei fumetti e che anche Jim Carrey indossa nel corso della pellicola di Joel Schumacher (della quale ultimamente i fan hanno cominciato a chiedere la director's cut). Ovviamente non si tratta della tutina verde, ma di un abito elegante che la fotografia vira in tonalità verde acceso, mentre in mano tiene il bastone con il punto interrogativo alla sua cima. Potete visualizzarlo in calce a questa news.

Intanto il cast di The Batman dovrebbe essere tornato sul set per alcune riprese aggiuntive del film di Matt Reeves, prassi abbastanza comune per i blockbuster a Hollywood. Triste segnalare che senza l'arrivo della pandemia, The Batman sarebbe uscito questo giugno, invece dovremo attendere ancora il mese di marzo 2022 per gustarlo al cinema.

Diretto da Matt Reeves, nel cast troveremo Robert Pattinson, Paul Dano, Zoe Kravitz, Jeffrey Wright e Colin Farrell. Warner è anche al lavoro su una serie spin-off incentrata sul dipartimento di polizia di Gotham City.