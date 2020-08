The Batman, ecco che aspetto potrebbe avere l'Enigmista di Paul Dano

Matt Reeves sta davvero tenendo sulla corda i fan di Batman: il film con Robert Pattinson, nonostante qualche immagine sia venuta fuori di tanto in tanto, è ancora in buona parte avvolto da un alone di mistero che non fa che aumentare esponenzialmente la curiosità riguardo il nuovo progetto incentrato sul giustiziere di Gotham.

Se al Bruce Wayne di Pattison abbiamo già potuto dare qualche sguardo di sbieco, il mistero più fitto restano i villain: tra la Catwoman di Zoe Kravitz, il Pinguino di Colin Farrell e l'Enigmista di Paul Dano di motivi per morire dalla curiosità ce ne sono eccome e Matt Reeves lo sa bene.

In questo gioco del vedo (poco) e non vedo (molto), comunque, resta ovviamente spazio per l'immaginazione: una nuova concept art, ad esempio, ci ha mostrato il possibile look dell'Enigmista interpretato dall'attore di Swiss Army Man e Youth. L'outfit risulta parecchio diverso da quello a cui siamo abituati, in particolar modo utilizzando come metro di paragone l'eccentrico villain interpretato da Jim Carrey in Batman Forever.

Che cosa ne dite? Vi piacerebbe questo look quasi casual per il personaggio di Dano o preferireste qualcosa di più classico? Fatecelo sapere nei commenti! Un rumor, intanto, parla di un possibile standalone sulla Catwoman di Zoe Kravitz dopo The Batman; proprio la star di The Batman ha recentemente attaccato Hulu accusando la piattaforma di razzismo.