The Batman: disponibile anche il tema di Catwoman dalla soundtrack di Michael Giacchino

Warner Bros. ha diffuso per l'ascolto in streaming il tema di Catwoman, composto dal Premio Oscar Michael Giacchino per la soundtrack ufficiale di The Batman, la nuova iterazione cinematografica delle avventure del Cavaliere Oscuro che per la prima volta avrà il volto di Robert Pattinson. Tutto è pronto per l'uscita del film il 3 marzo prossimo.

La terza traccia condivisa dalla soundtrack di The Batman è molto diversa dalle precedenti due, ovvero dal tema di Batman e dal tema di Enigmista, e definisce in musica il personaggio interpretato da Zoe Kravitz: un'andatura sinuosa e affascinante caratterizza il brano, restituendo appieno le movenze di una vera gatta. Le note delicate del pianoforte si sposano alla perfezione con l'orchestra.

Nel corso di una recente intervista concessa a EW, Kravitz ha raccontato di uno spiacevole episodio sul set di The Batman avvenuto in una scena con Robert Pattinson: "La scena più memorabile dal set che io ricordi è stata forse quella del primo giorno: era una scena di combattimento. Ad un certo punto lui mi stende su un tavolo e si butta sopra di me, quindi io lo guardo dal basso verso l'alto e incomincio a notare una singola goccia di sudore che gli sta colando dalla maschera. Immagino che faccia molto caldo con quel costume addosso, ma quella goccia era passata dall'apertura degli occhi e stava colando lungo il naso mascherato. Robert era sopra di me e quella goccia era lì tra di noi! Quindi stavo cercando di rimanere professionale per finire la nostra scena, ma allo stesso tempo non potevo non fissare quella singola goccia di sudore che sapevo che stava per cadermi sulla faccia."

A quanto pare The Batman non mostrerà la morte del genitori di Bruce Wayne, ormai rappresentata fin troppe volte sul grande schermo. Ricordiamo che The Batman uscirà nelle sale italiane il 3 marzo 2022.