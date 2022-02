The Batman, in arrivo il tema musicale di Catwoman? L'anticipazione di Michael Giacchino

Manca sempre meno alla distribuzione nelle sale di The Batman e l'attenzione aumenta intorno ai dettagli del film, dai fotogrammi al materiale pubblicato dalla produzione. Tra gli elementi più attesi c'è la colonna sonora di Michael Giacchino che ha già pubblicato il main theme del film così come quello dell'Enigmista.

In una recente serie di tweet, Giacchino e WaterTower Music hanno concesso un'anticipazione ai fan, perché presto potrebbe essere svelato il tema musicale creato per il personaggio di Zoë Kravitz, Catwoman. The Batman durerà 3 ore, come confermato negli ultimi giorni.



Un minutaggio importante, per un film largamente atteso. Michael Giacchino tempo fa espresse la sua felicità nel lavorare al progetto di Matt Reeves:"Lo adoro. Penso che quello che sta facendo sia davvero fantastico, è diverso e sembra originale. Allo stesso modo in cui mi emoziono quando vedo uscire una graphic novel o un fumetto con una nuova visione".

La sinergia con Reeves è stata importante:"Mi sono sentito totalmente libero di fare quello che voglio. Matt è sempre stato d'accordo, questo è il nostro Batman, questa è la nostra visione. Ciò che ho sempre amato nei fumetti e nelle graphic novel di Batman è che ognuno di questi artisti e autori prende la propria iniziativa. Ed è la loro versione di Batman".



Il cast del film è composto da Robert Pattinson nel ruolo di Batman, affiancato da Colin Farrell, Paul Dano, Zoë Kravitz, John Turturro, Peter Sarsgaard, Andy Serkis, Jeffrey Wright e Barry Keoghan.