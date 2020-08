The Batman: in arrivo una partnership con una nota bibita americana? Ecco l'artwork

Anche Batman, tra una rapina sventata e una visita al manicomio di Arkham, ha bisogno di rilassarsi con una bibita fresca, o almeno è quello che si intuisce da un'immagine pubblicitaria apparsa sul web: potrebbe essere legata anche a The Batman di Matt Reeves?

Come potete vedere dal post di Reddit qui sotto, si tratta della nota bibita Mountain Dew, una delle più famose sul territorio americano. Lo slogan recita: "Compra la Dew, risolvi gli enigmi e salva Gotham".

Ovviamente il riferimento è al cervellotico Enigmista, che non mancherà di mettere in difficoltà le doti mentali di Bruce Wayne anche nel nuovo film in arrivo nel 2021. A dire il vero però, la figura di Batman e del villain sembrano riprese più che altro dai fumetti e dalle serie d'animazione, senza contare che sarebbe una promozione pensata con un anticipo enorme, visto che dovremo aspettare ancora molto prima di vedere Robert Pattinson all'opera.

È probabile che il brand si stia comunque legando al supereroe DC, ma per il momento senza coinvolgere le pellicole cinematografiche. L'iniziativa dovrebbe basarsi su dei codici, con i quali gli acquirenti avranno accesso a degli indovinelli, superati i quali potranno aggiudicarsi dei premi a tema.

Sicuramente una trovata interessante: chi non vorrebbe sentirsi un po' come Batman alle prese con l'Enigmista? Intanto i fan attendono con ansia il probabile trailer in arrivo per il DC Fan Dome, dato che all'evento parteciperanno anche Robert Pattinson e Matt Reeves.