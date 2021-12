The Batman: sta per arrivare un nuovo trailer per il cinecomic con Robert Pattinson

Il secondo trailer di The Batman ha debuttato ad ottobre durante l'edizione 2021 del DC FanDome, ma a quanto pare Warner Bros. avrebbe preparato un nuovo filmato promozionale per spingere l'imminente uscita del cinecomic con Robert Pattinson, previsto per il 4 marzo 2022.

Secondo l'ufficio dell'Alberta Film Classification, in queste ore è stato classificato un nuovo trailer di The batman della durata di poco meno di due minuti e mezzo: la data d'uscita per questo filmato inedito è sconosciuta, ma le fonti indicano che 'sarà rilasciato presto'. Secondo alcune speculazioni, il nuovo trailer potrebbe arrivare nelle sale già durante le festività, addirittura al massimo entro il giorno di Capodanno (una strategia che consentirebbe di intercettare il più ampio pubblico possibile) ma al momento, come detto, non ci sono conferme né in un senso né nell'altro. Il consiglio al momento è quello di continuare a seguirci, come al solito vi forniremo ogni eventuale aggiornamento.

Secondo la sinossi ufficiale fornita da Warner Bros, in The Batman Bruce Wayne pattuglia le strade di Gotham da soli due anni ma la sua attività come detective vigilante lo sta trascinando nelle profondità del cuore di tenebra di Gotham City. Con solo pochi alleati di cui fidarsi, tra cui Alfred Pennyworth (Andy Serkis) e il sergente James Gordon (Jeffrey Wright), Batman si muove attraverso le maglie della rete corrotta dei funzionari e dei personaggi di alto profilo della città: ma quando un misterioso e pericoloso serial killer inizia a prendere di mira l'élite di Gotham con una serie di macchinazioni sadiche, una scia di indizi criptici spinge il più grande detective del mondo ad indagare negli inferi di una metropoli oscura, popolata da personaggi come Selina Kyle/aka Catwoman (Zoë Kravitz), Oswald Cobblepot/ alias il Pinguino (Colin Farrell) e Carmine Falcone (John Turturro).

Recentemente, una lista aggiornata del cast del film pubblicata da Warner UK ha confermato anche la presenza di Barry Keoghan in The Batman: secondo molteplici fonti, l'attore di Eternals nel film interpreterà un personaggio destinato a diventare Joker. Secondo voi vedremo anche Keoghan nel nuovo trailer? Ditecelo nei commenti.